Путин решил отдать Украине корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма.

"Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", — сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

"Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", — заявил он.

Путин добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте.

"Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", — добавил Путин.

Напомним, в Госдуме решили, что Украина готовит атаку дронов на Крым.

Кроме того, ранее сообщалось, что Российская Федерация развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".