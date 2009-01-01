В гробу Леха Качиньского обнаружили останки других тел

Прокуратура расследует возможную причастность российских медиков к захоронению останков жертв Смоленской катастрофы.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек в комментарии Rzeczpospolita.
"В гробу президента Леха Качиньского найдены фрагменты тел двух других людей", — сказал он.
По его словам, прокуратура расследует возможную причастность российских медиков к захоронению останков жертв Смоленской катастрофы в разных гробах.
Ранее НВ сообщало, что в гробах польской стюардессы Наталии Янушко и генерала Бронислава Квятковского найдены останки других тел.
В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту-154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.
В сентябре было принято решение об эксгумации всех жертв смоленской катастрофы.
10 апреля 2010 года вблизи Смоленска, РФ, разбился президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши с президентом Лехом Качиньским и рядом других высокопоставленных представителей польской власти на борту. В результате катастрофы погибли все 96 человек.
Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.
Напомним, Польша обнародовала новые результаты расследования Смоленской трагедии.