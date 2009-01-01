В гробу Леха Качиньского обнаружили останки других тел

Прокуратура расследует возможную причастность российских медиков к захоронению останков жертв Смоленской катастрофы.

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В гробу президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году , найдены останки тел двух других людей.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек в комментарии Rzeczpospolita.

"В гробу президента Леха Качиньского найдены фрагменты тел двух других людей", — сказал он.

По его словам, прокуратура расследует возможную причастность российских медиков к захоронению останков жертв Смоленской катастрофы в разных гробах.

Ранее НВ сообщало, что в гробах польской стюардессы Наталии Янушко и генерала Бронислава Квятковского найдены останки других тел.

В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту-154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.

В сентябре было принято решение об эксгумации всех жертв смоленской катастрофы.

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска, РФ, разбился президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши с президентом Лехом Качиньским и рядом других высокопоставленных представителей польской власти на борту. В результате катастрофы погибли все 96 человек.

Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

Напомним, Польша обнародовала новые результаты расследования Смоленской трагедии.