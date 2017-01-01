В КНДР сняли ремейк знаменитого фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Действие комедии разворачивается в Пхеньяне.

Кадр из фильма КНДР "Желаем счастья!" Скриншот

Мало кто из поклонников знаменитого советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" знает, что он также весьма популярен в КНДР. Более того, в Северной Корее был снят римейк советской комедии, адаптированный под местную специфику.

Действие комедии "Желаем счастья!" разворачивается в Пхеньяне, жители которого, как и герои "Иронии судьбы", готовятся весело встретить Новый год, пишет iz.ru.

Музыка фильма сильно напоминает музыкальную тему другой комедии Рязанова — "Служебный роман". В центре повествования — два холостяка: 32-летний Тэ Бок, своей энергичностью и жизнерадостностью напоминающий героя Ширвиндта — Павлика, и его друг Чун Хак, скромный инженер, явно списанный с Лукашина. Тэ Бок добровольно решил поехать из Пхеньяна работать на периферии, а Чун Хак готовится поехать на освоение целинных земель в Тэхондан, поднимать производство картофеля. Оба они хотят перед отъездом жениться.

Как и рязановская комедия положений, фильм построен на сложной путанице ситуаций вокруг двух одинаковых домов. Тэ Бок решает познакомить Чун Хака со своей двоюродной сестрой Сэ Бель, но по дороге друзья случайно расстаются, и Чун Хак попадает в соседний дом, где живет выпускница университета Мон Нан, умница и красавица ("Наденька").

Как и в "Иронии судьбы", первая встреча героев омрачена ссорой. Утром того же дня они случайно встречаются друг с другом в магазине строительных материалов, куда оба пришли для оптовых закупок инструментов перед поездкой в Тэхондан, и спорят из-за того, кому достанется последний молоток. Поскольку оба не понимают, зачем другому столько инструментов, молодые люди сочли друг друга жмотами. Во время встречи дома у девушки недоразумение рассеивается, и герои влюбляются друг в друга на почве общей любви к разведению картошки. Робкий Чун Хак тут же делает Мон Нан предложение, на которое та отвечает согласием.

В это время в гости приходит настоящий жених, напыщенный мажор из Внешторга ("Ипполит"). Когда путаница выясняется, Чун Хак печально ретируется — вполне в духе расстающегося с Надей Лукашина. Однако северокорейский Ипполит благородно уступает девушку своему сопернику.