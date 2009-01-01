В Москве трое "чертей" атаковали Навального сардельками, опубликовано видео

Инцидент случился сегодня в аэропорту "Домодедово".

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

В Москве на территории международного аэропорта "Домодедово" трое "чертей" бросили на плечи российскому оппозиционному политикусвязку сарделек.

Об этом он написал на своем сайте.

В то же время активист уточнил, что злоумышленники скрылись.

"Прилетел … из Страсбурга — там был брифинг перед заседанием о том, как Россия не исполняет решения ЕСПЧ…Выхожу из зоны досмотра "Домодедово" туда, где встречающие. Вижу — камера, снимает кто-то...", — отметил оппозиционер.

По его словам, сразу у барьера к нему подошла "девица", попросила с ним сфотографироваться. "Конечно — говорю — можно и останавливаюсь. В этот момент сзади налетает трое "чертей" и набрасывают мне на плечи связку сарделек", — добавил Навальный.

"Суматоха небольшая. "Черти" убегают. Встречающие с изумлением и офигением смотрят на меня. Я с такими же огромными глазами смотрю на всех. Рядом стоят менты, улыбаются. На полу валяются сардельки. Я пошел на парковку и поехал в офис — работать", — говорится в публикации.

Напомним, в России в конце апреля Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой, попали так, что весь правый глаз был зеленый. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Видео: VIDEO TRENDS