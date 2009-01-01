В НАТО рассказали, при каких условиях могут возобновить сотрудничество с Россией

НАТО заинтересован в сотрудничестве с Россией, но при определенных условиях.

Reuters Позиция НАТО в отношении России остается неизменной: Альянс возобновит отношения и сотрудничество с Россией только после прекращения агрессии против Украины.

Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, посол Такан Илдем, пишет УНИАН.

По его словам, НАТО заинтересован в сотрудничестве с Россией, но при определенных условиях.

"Несмотря на разногласия с Россией, в идеале, мы хотели бы иметь конструктивные отношения тогда, когда ее действия сделают это возможным. Природа отношений Альянса с Россией будет определена четкими конструктивными изменениями в действиях России, которые будут демонстрировать соответствие международному законодательству и международным обязательствам, и ответственность России, включительно в отношении Украины.

До этого времени мы не вернемся к ведению дел, как это делалось раньше, до этого времени все гражданское и военное практическое сотрудничество с Россией будет оставаться приостановленным", — сказал Илдем.

Напомним, НАТО создаст два подразделения для противостояния с Россией.