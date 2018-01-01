В парламент Израиля подали законопроект о признании геноцидом Голодомора в Украине

Инициатором процесса выступил депутат Аккре Хасон.

Израильский парламент (Кнессет) Aysor.am

Депутат Кнессета (парламента Израиля) Аккре Хасон внес на рассмотрение коллег законопроект, которым Голодомора в Украине 1932-1933 годов признается актом геноцида.

Такое сообщение в среду, 7 февраля опубликовал портал DW. "Член Кнессета Израиля Аккре Хасон предлагает коллегам признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида", - говорится в тексте

По словам сподвижников Хасона, к этому шагу депутата подтолкнул визит в Украину в составе делегации Кнессета, совершенный в декабре прошлого года. Тогда он посетил музей Голодомора, где был глубоко поражен и шокирован увиденным. Это, в конечном итоге, и побудило его инициировать данный законопроект.

Согласно преамбуле документа, "Голодомор был спланирован советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

Напомним, ранее в Израиле предложили провести международный "Марш живых" в Украине.