В парламент Израиля подали законопроект о признании геноцидом Голодомора в Украине

Инициатором процесса выступил депутат Аккре Хасон.
Такое сообщение в среду, 7 февраля опубликовал портал DW. "Член Кнессета Израиля Аккре Хасон предлагает коллегам признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида", - говорится в тексте
По словам сподвижников Хасона, к этому шагу депутата подтолкнул визит в Украину в составе делегации Кнессета, совершенный в декабре прошлого года. Тогда он посетил музей Голодомора, где был глубоко поражен и шокирован увиденным. Это, в конечном итоге, и побудило его инициировать данный законопроект.
Согласно преамбуле документа, "Голодомор был спланирован советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".
Напомним, ранее в Израиле предложили провести международный "Марш живых" в Украине.