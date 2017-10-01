В ПАСЕ обвинили Россию: создала беспрецедентные проблемы для организации

Гейл официально сообщил, что летом Россия приостановила перечисление средств в бюджет ЕС.

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Решение России о сокращении финансирования ПАСЕ уже создало серьезные проблемы для организации

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Роджер Гейл, сообщает "Европейская правда".

Гейл официально сообщил, что летом Россия приостановила перечисление средств в бюджет ЕС, требуя снятия политических санкций, введенных против российской делегации после незаконной аннексии Крым и начала вооруженной агрессии против Украины.

"Россия сообщила, что не будет платить, пока ее права в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. Это несет беспрецедентные проблемы для организации", — заявил Гейл.

Он также сообщил, что в четверг состоится встречи в экстраординарном формате — совместное заседание членов бюро ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы.

Напомним, ранее президент ПАСЕ Аграмунт заявил о добровольной отставке.