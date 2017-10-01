В ПАСЕ обвинили Россию: создала беспрецедентные проблемы для организации

Гейл официально сообщил, что летом Россия приостановила перечисление средств в бюджет ЕС.
Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Роджер Гейл, сообщает "Европейская правда".
Гейл официально сообщил, что летом Россия приостановила перечисление средств в бюджет ЕС, требуя снятия политических санкций, введенных против российской делегации после незаконной аннексии Крым и начала вооруженной агрессии против Украины.
"Россия сообщила, что не будет платить, пока ее права в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. Это несет беспрецедентные проблемы для организации", — заявил Гейл.
Он также сообщил, что в четверг состоится встречи в экстраординарном формате — совместное заседание членов бюро ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы.
Напомним, ранее президент ПАСЕ Аграмунт заявил о добровольной отставке.