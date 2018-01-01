В Польше украинцы могут получить 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Граждан Украины прокуратура обвиняет в участии в организованной преступной группе.

Украинцы в Польше задержаны с партией наркотиков. Фото: pk.gov.pl

В суд польского Перемышля окружная прокуратура внесла обвинение против трех украинцев, которые обвиняются в контрабанде со стран Евросоюза в Украину крупных партий наркотических средств

Как сообщает Польское радио, 39-летнему и 46-летнему мужчинам, а также 34-летней женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Польский прокурор выдвинул украинцам обвинении в участии в организованной преступной группировке, которая действовала на территории стран Европейского Союза, Украины и России. Подозреваемые, по информации правоохранителей, вывозили из ЕС крупные партии наркотиков. В частности, обвиняемые были задержаны при переправлении через пункт пограничного пропуска "Корчева-Краковец" большого количества смолы каннабиса общим весом 237 кг.

По данным следствия, "курьеры" прятали наркотики в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.

Напомним, ранее украинские пограничники в городе Измаил Одесской области задержали мужчину из Норвегии - при попытке незаконно пересечь госграницу в районе реки Дунай. Иностранец был задержан по время попытки пересечения границы с помощью двух пластиковых бочек.

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