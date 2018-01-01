В России любимый байкер Путина открыл памятник участникам ВОВ с орфографической ошибкой:фото

Очевидно, русская грамотность и русская духовность совпадают далеко не всегда и не во всем.

Хирург и памятник Правительство Ульяновской области

Одиозный байкер Хирург (Александр Залдостанов) открыл кованый памятник участникам ВОВ на площади Старого вокзала в российском городе Ульяновске.

Соответствующее сообщение было опубликовано местным порталом "Ulgrad". Особой пикантности доставляет тот факт, что фрагмент памятника уже сейчас придется менять из-за орфографической ошибки. На нам написано: "Ульяновцы, учавствовавшие во всех крупнейших сражениях" — с лишней буквой "в".

К слову, памятник изготовили сотрудники кузнечного двора "Корч" по заказу ульяновского отделения возглавляемого Хирургом мотоклуба "Ночные волки". Руководитель предприятия Александр Романов пообещал журналистам, что ошибку на памятники в самое ближайшее время исправят.

Так самая ошибка ulpressa.ru

Напомним, ранее сообщалось о том, что у "Ночных волков" отобрали часть Земли в оккупированном Крыму.

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