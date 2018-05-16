"Хирург", Билан, Лепс: российские звезды "засветились" на открытии Крымского моста

Во вторник 15 мая с участием президента России Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Крымского моста, который соединил Краснодарский край с аннексированным полуостровом Крым.

На мероприятии "засветились" и российские звезды: Григорий Лепс, Дима Билан, Пелагея, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов и байкер "Хирург" (Александр Залдостанов), передает Woman.ru.

Ведущей концерта стала журналистка и актриса Марина Ким.

Ранее на главном пропагандистском канале Путина похвастались, что глава РФ переплюнул Гитлера.