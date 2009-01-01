В России много зон, в которых все начнет пылать после ухода "диктатора" Путина — правозащитник

Почти все, кто окружает президента РФ — миллиардеры, подчеркнул Глузман.

Владимир Путин Reuters

Глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятельзаявил, что в Российской Федерации есть очень много зон, в которых все начнет пылать после ухода "диктатора" — президента

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

В то же время собеседник обратил внимание на то, что почти все, кто окружает главу государства — миллиардеры.

"Они прикупили острова, усадьбы, яхты, но это время уходит, ведь жизнь диктатора, как и жизнь обычного человека, конечна. И тогда будут разборки… история устроена однообразно. В России есть очень много зон, в которых все начнет пылать, когда уйдет диктатор. И да, пострадают невинные люди", — отметил эксперт.

Ранее бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев говорил, что в окружении Владимира Путина сейчас не все спокойно, в Кремле "идет подковерная борьба в полном объеме", но она пока не приводит к дестабилизации системы.