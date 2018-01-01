В России одноклассники избили и унизили на камеру "хохла-изгоя": видео

Местные СМИ сообщают, что над мальчиком систематически издевались в классе якобы из-за его украинского происхождения.

В российской школе издеваются над "хохлом" из-за его происхождения УНИАН

В одной из школ Ломоносовского района Ленинградской области РФ правоохранительный органы начали следствие в связи с распространением видео, на котором сверстники избивают шестиклассника

"В средствах массовой информации появились сведения об избиении в одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области ученика 6 класса его одноклассниками. По указанию руководства следственного управления… организовано проведение доследственной проверки указанного сообщения о преступлении, распространенного в СМИ", — говорится в сообщении Следственного управления по области.

Издание 47news сообщает, что инцидент произошел 17 апреля в кабинете математики. Одноклассники избили мальчика за то, что он имеет украинские корни, его дразнят "хохлом" и "изгоем". Отмечается, что мальчик родился в Ивано-Франковской области, но в данную школу начал ходить с первого класса. Соседи сознаются, что из школы ребенок приходит избитым систематически.

Мама пострадавшего, Наталья, рассказывает, что в Россию они перебрались девять лет назад. Супруг работает военнослужащим, а она – в социальной сфере.

Следователи в связи с избиением ребенка устанавливают обстоятельства инцидента, затем будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Киеве 8-летний мальчик, от которого полгода назад страдала одна из школ, перешел в другую, и там история повторилась. Уже несколько дней его новые одноклассники, дети с плохим зрением, не ходят на уроки.