В России признали "дубайский пакет" предложений США по Украине реализуемым

Сурков заявил, что РФ внимательно изучит "Дубайский пакет" предложений США по развертыванию миссии ООН на Донбассе и своевременно даст ответ.

Курт Волкер и Владислав Сурков. fakty.ua

По его словам, "дубайский пакет" предложений США по размещению миротворческого контингента ООН в Украине является "вполне реализуемым, по крайней мере на первый взгляд", сообщает ТАСС.

"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения", — отметил Сурков. Он добавил, что в "дубайском пакете", в отличие от "белградского", представлен "довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений".

"Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ, после чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", — подчеркнул помощник президента России.

Ранее сообщалось, что на встрече в Дубае помощник президент России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли к общей точке зрения касательно законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Напомним, встреча Волкера и Суркова состоялась 26 января в столице ОАЭ. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года — в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде.

В Кремле подчеркивали ранее, что не ожидают ничего существенного от данной встречи. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это скорее "сверка часов" по "зависшему" конфликту на Донбассе.