Почему встреча Волкера и Суркова по Донбассу обречена на провал

Андрей Головачев

политический эксперт

25 января 2018, 15:27

Переговоры по Донбассу зашли в глухой тупик и зависли, все заинтересованные стороны сейчас не в состоянии ни о чем договориться. 

Встреча Волкера и Суркова не даст результатов

После прихода Дональда Трампа в Белый Дом, США длительное время не могли сформулировать свое отношение к конфликту на Донбассе. Причина этого заключалась в той беспрецедентной борьбе, которая развернулась между Госдепом, Пентагоном, администрацией Президента и спецслужбами за влияние на внешнюю политику США.

Генералы-ястребы предлагали забыть про Минские соглашения, вступить в жесткое противостояние с Россией по всем фронтам, а также лоббировали оказание военной помощи Украине. Голуби из Госдепа настаивали на неукоснительном соблюдении Минских Соглашений. Трамп, по сути, самоустранился.

В конце концов победили ястребы во главе с Майккейном. Исполнительный директор его McCain Institute г-н Волкер был назначен специальным представителем госдепа США по Украине, а Украине выделили военную помощь. Интересно, что Волкер не стоит на штате госдепа и, как он заявил, исполняет свои обязанности на добровольных началах, сохранив свою зарплату в Институте своего шефа Маккейна. Это делает позицию Волкера неубедительной на переговорах с Сурковым.

Суть позиции ястребов США по Донбассу сводится к следующим тезисам, которые вчера сформулировал Волкер в своем интервью  DW:

1. На Донбассе не было и нет гражданской войны

2. Россия развязала гибридную войну на Донбассе, сформировав специальные организации по управлению и создав отряды "ополченцев"

3. Россия сейчас оккупировала Донбасс

4. Россия должна полностью уйти из Донбасса, и только после этого Украина должна вернуться к реализации Минских Соглашений

Легко видеть, что принятый недавно новый закон "о реинтеграции Донбасса" полностью построен на этой логике и, по сути, означает выход Украины из Минских Соглашений.

Слабость позиции Волкера заключается в том, что он признает тот факт, что для "ЛДНР" должен быть гарантирован особый статус, для чего в Конституцию должны быть внесены соответствующие изменения. Дело в том, что особый статус (или автономия) представляются в том случае, если хотят гарантировать особые права проживающих граждан, который ранее нарушались. А раз права нарушались, то значит имелись причины для гражданской войны, которую Волкер отвергает.

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Россия как раз делает акцент на том, что резолюция СБ ООН предусматривает гарантирование Украиной "особого статуса" для "ЛДНР", что означает , что гуманитарные права жителей Донбасса ранее нарушались. А раз так, то, по словам Лаврова, Россия оказывает помощь "ЛДНР" в восстановлении их прав и служит гарантом этого согласно Минским Соглашениям.

В ответ на фактический выход Украины из Минских Соглашений, Россия объявила , что проводит "красную черту", суть которой сводиться к тому, что:

- Россия не позволит миротворческой миссии войти на Донбасс, пока Украина не выполнит Минские договоренности в том порядке, как они указаны в подписанном документе;

- Россия настаивает, что у жителей ОРДЛО должен быть статус, который гарантирует русский язык, культуру, "специальные" связи с Россией, независимо от того, куда денется киевская власть, что у них будет свой голос при назначении судей, прокуроров и будет своя народная милиция.

Совершенно очевидно, что предстоящая завтра  очередная встреча между Волкером и Сурковым окажется безрезультатной, как и все предыдущие, потому что стороны придерживаются совершенно различных версий происходящего и базы для компромисса практически не видно.

Для двух европейских гарантов Минских Соглашений, Франции и Германии, выход Украины из Минский Соглашений оказался неприятным сюрпризом. Обе страны никогда не соглашались с тезисом об оккупации Россией Донбасса и пока отказываются от комментариев. Это и понятно - ситуация радикально изменилась и это требует соответственной реакции, потому что цена ошибки может быть очень высокой.

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России удалось добиться определенной дипломатической победы, когда ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Украину пересмотреть закон "о реинтеграции Донбассе" и привести его в соответствие с Минскими Соглашениями. Однако, сейчас уже можно утверждать, что ЕС не сможет выработать единой консолидированной позиции по этому вопросу. Такие страны, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, которые, как известно, являются пятой колонной США в ЕС, всегда будут идти в фарватере американской политики.

Ситуация зашла в глухой тупик и зависла, все заинтересованные стороны сейчас не в состоянии ни о чем договориться. После Сирии США не могут себе позволить уступить России в Украине. Россия не отступит, пока не обеспечит автономного статуса для "ЛДНР", что даст ей огромное влияние на Украину и откроет путь для дальнейшей децентрализации Украины - конечной цели России. Европа не поддержит жесткую линию США по отношению к России и будет настаивать на соблюдении Минских Соглашений.

Толчками для изменения баланса сил могут быть:

- выборы в Украине, если они существенно изменили политический расклад;

- резкое ухудшение экономического и финансового положения Украины (дефолт);

- возобновление крупномасштабных боевых действий, которые существенно изменили бы соотношение сил;

- геополитический шок (война в КНДР или т.п.);

- импичмент Трампу.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Россия Евросоюз Сурков США минские соглашения Волкер Андрей Головачев переговоры по Донбассу
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