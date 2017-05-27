В России рухнул самолет, есть жертвы, опубликовано виде с места трагедии

В результате крушения самолета погибли три человека.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
Кроме того, представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ уточнила, что разбился самолет модификации Як-54.
Известно, что самолет принадлежал частному лицу и базировался в Рузском районе. После столкновения с землей воздушное судно загорелось — самолет выгорел дотла.
Лайнер упал в поле в километре от населенного пункта Горки. По факту крушения проводится проверка, пишет РЕН ТВ, оппубликовав видео с места крушения самолета.
Напомним, в Черниговской области в районе аэродрома "Певцы" разбился одноместный самолет "Cessna-172". Пилот погиб на месте.
видео: ren.tv