В России рухнул самолет, есть жертвы, опубликовано виде с места трагедии

В результате крушения самолета погибли три человека.

В российской Подмосковье разбился частный легкомоторный самолет Як-18, на борту которого находились три человека — двое мужчин и женщина, все они погибли.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.

Кроме того, представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ уточнила, что разбился самолет модификации Як-54.

Известно, что самолет принадлежал частному лицу и базировался в Рузском районе. После столкновения с землей воздушное судно загорелось — самолет выгорел дотла.

Лайнер упал в поле в километре от населенного пункта Горки. По факту крушения проводится проверка, пишет РЕН ТВ, оппубликовав видео с места крушения самолета.

Напомним, в Черниговской области в районе аэродрома "Певцы" разбился одноместный самолет "Cessna-172". Пилот погиб на месте.

видео: ren.tv