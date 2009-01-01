В России все политические процессы находятся под тотальным контролем Кремля — Каспаров

Путин пытается поддерживать имидж брутального всемогущего диктатора, отметил оппозиционер.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматамзаявил, что в РФ все политические процессы находятся под тотальным контролем Кремля.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

В то же время аналитик подчеркнул, что президент России Владимир Путин пытается поддерживать имидж брутального всемогущего правителя.

"Путинский режим достиг той стадии концентрации власти в руках диктатора, когда дальнейшая судьба режима зависит исключительно от того, насколько сильны будут позиции диктатора в глазах его окружения, кстати, просто рядовых граждан", — считает политик.

По его словам, "никогда никто не поднимался против диктатора, который, по крайней мере, выглядел сильным, с точки зрения большинства людей мог обладать достаточным потенциалом для подавления любого бунта, как уличного, так и дворцового".

"Путин это прекрасно понимает, поэтому его исключительная активность на внешнеполитическом фронте связана именно с поддержанием имиджа такого брутального всемогущего диктатора, который может вершить судьбы людей даже за пределами своей страны", — добавил собеседник.

"Все политические процессы в России находятся под тотальным контролем Кремля. Это не означает, что Кремль точно знает, как этим процессом управлять. Скажем, кампания Алексея Навального продолжается ровно потому, что какие-то люди в Кремле считают, что это способствует укреплению режима", — утверждает эксперт.

Ранее бывший и.о. начальника Главного управления разведки СБУ генерал-майор Петр Копка говорил, что Владимир Путин уже не может уйти от власти — он или умрет на посту президента РФ, или "его умрут".