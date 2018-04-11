В российском городе разбился вертолет, никто из членов экипажа не выжил

Борт потерпел крушение сегодня рано утром.

В Хабаровске потерпел крушение вертолет, есть жертвы Скриншот видео с youtube.com

В среду, 11 апреля, рано утром в российском городе Хабаровск (центр Дальневосточного федерального округа РФ и Хабаровского края) разбился вертолет Ми-8.

На борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МЧС по региону.

"Вертолет авиакомпании "Восток" упал… на пустыре, вдали от построек… Поисковые работы завершены, Следственный комитет приступил к осмотру места происшествия", — сказал собеседник агентства.

По данным Сибирского центра МЧС, на пустыре в радиусе одного километра разбросаны обломки воздушного судна, горел фюзеляж.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. Узнать больше о трагедии можно здесь.