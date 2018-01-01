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В Сеть выложили видео эпичного ЧП на строительстве моста в России

Сегодня, 15:51

Местные СМИ называют причиной интереса внезапный паводок.

кран буль
В ЧП, по уверениям СМИ, никто не пострадал Скриншот
В интернете обнародовали видео, на котором запечатлели эпичное ЧП на строительстве международного моста через Амур на Китай в Российской Федерации.

"На строительстве международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ произошла авария: обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул кран", - отметил в подписи к видеоролику на своей странице в Twitter пользователь "Виталий С".

По информации местных СМИ, причиной ЧП стал внезапный паводок. После снижения уровня воды до приемлемого, обещают в изданиях, разрушенные конструкции будут восстановлена, а работа по строительству моста - продолжена.

Пострадавших при инциденте нет.


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Напомним, в России, в Чите рухнул Каштакский автомобильный мост.

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Теги:  
Россия, мост, обрушение, Благовещенск, видео
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