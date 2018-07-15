"Красиво пошел": В России внезапно обрушился мост, момент обрушения засняли на видео

В России, в Чите неожиданно рухнул Каштакский автомобильный мост.

Момент обрушения автомоста попал на объектив камеры наблюдения. Записью эпичного инцидента на своей странице в Twitter пользователь с ником Vitauskas.

Пользователи сети встретили такую новость эпически ядовитыми и ироничными комментариями.

"Это он начал флешмоб", "Следующий будет крымский", "В рукожопых все из говна слепленное", "Красиво пошел", "Т-сс-с... Это же наша укроповская ДРГ сработала..." - пишут люди в комментариях к видео.

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Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.