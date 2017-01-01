В Сибири подъезд жилого дома превратился в ледяную пещеру: фото и видео

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1 / 3 Подъезд дома превратился в ледяную пещеру (Вконтакте)

Точная причина возникновения снежных "наростов" в подъезде неизвестна.

Подъезд одного из жилых домов в российском Новосибирске покрылся снежными сталактитами.

На некоторое время стены, лестничные пролеты и потолки в подъезде были покрыты снегом и наледью, пишут новосибирские СМИ.

Точная причина возникновения снежных "наростов" в подъезде неизвестна. Вероятно, такое стало возможно из-за порыва трубы с горячей водой в подвале. На сильном морозе поднимавшийся вверх пар замерз в подъезде.

Местные жители сообщили, что из подвального помещения в их подъезде довольно часто идет пар.