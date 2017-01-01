В Сибири подъезд жилого дома превратился в ледяную пещеру: фото и видео

Точная причина возникновения снежных "наростов" в подъезде неизвестна.
Подъезд одного из жилых домов в российском Новосибирске покрылся снежными сталактитами.
На некоторое время стены, лестничные пролеты и потолки в подъезде были покрыты снегом и наледью, пишут новосибирские СМИ.
Точная причина возникновения снежных "наростов" в подъезде неизвестна. Вероятно, такое стало возможно из-за порыва трубы с горячей водой в подвале. На сильном морозе поднимавшийся вверх пар замерз в подъезде.
Местные жители сообщили, что из подвального помещения в их подъезде довольно часто идет пар.