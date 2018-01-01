В Сирии сбит военный самолет

О судьбе экипажа пока неизвестно.

Reuters

18 марта в регионе Восточный Каламун боевики из группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" сбили военный сирийский самолет Су-24.

Момент падения попал на видео, опубликованном на Telegram-канале Directorate 4, которое занимается мониторингом деятельности террористов.

На кадрах видно, как подбитый самолет начинает резко пикировать вниз, оставляя позади след черного дыма, и, в конце концов, падает. На последних кадрах ролика видны и сами террористы, победно вскидывающие руки. Как уточняет канал, о судьбе экипажа до сих пор ничего неизвестно.

По данным Al-Masdar News, самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками. В свою очередь издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно упало неподалеку от цементной фабрики. И сбито оно было из наземной ракетной установки. При этом пилоту якобы удалось катапультироваться, однако другой информации о нем пока нет.

Как отмечает Al-Masdar News, джихадисты уже объявили о возобновлении наступления на позиции сирийских военных в данном районе.

Напомним, 6 марта российский Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту транспортника находились 39 военнослужащих вооруженных сил России, все они погибли.

В Минобороны РФ утверждали, что огневого воздействия на воздушное судно не было. Позже сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" заявила, что ее боевики обстреляли самолет при посадке.

Позднее сообщалось, что Ан-26 мог потерпеть крушение из-за повреждения закрылков.