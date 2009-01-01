В Сирии террористов ИГИЛ выбили из их "столицы" — СМИ

В городе представители оставшихся банд, возможно, сдались демократическим силам.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация Reuters

В Сирии членов террористической группировки(ИГИЛ) выбили из их "столицы" — Ракки.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на телеканал Al Arabiya.

По его данным, в городе представители оставшихся банд сдались демократическим силам, которые поддерживает международная коалиция во главе с США.

Напомним, штурм Ракки начался 6 июня, в начале сентября стало известно, что от боевиков освободили ее часть.

Ракка была провозглашена "столицей" ИГИЛ, поскольку стала первым городом, который полностью перешел под контроль террористов. В январе 2014 года те выбили из него отряды повстанцев, а правительство Сирии потеряло контроль над городом еще весной 2013-го.

Демократические силы Сирии — альянс сил вооруженной оппозиции в стране, образованный 10 октября 2015 года. В них входят курдские отряды народной самообороны, различные арабские оппозиционные группы, входящие в Сирийскую арабскую коалицию, ассирийские, армянские и туркменские отряды. Основная заявленная цель — борьба с ИГИЛ.