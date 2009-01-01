В США мужчина из мощной винтовки обстрелял полицейских, есть жертва и пострадавшие

Инцидент случился в одном из отелей Сакраменто.

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

В американском городе Сакраменто (штат Калифорния) неизвестный мужчина из мощной винтовки, один правоохранитель погиб, два — ранены.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на CBS Sacramento.

Агентство уточнило, что инцидент произошел в одной из гостиниц населенного пункта — Ramada Inn.

По его данным, до стрельбы копы занимались поиском угнанной машины, и нашли ее на стоянке отеля.

"В машине были обнаружены две женщины, которые попытались скрыться от патрульных, однако их удалось задержать", — отмечается в статье. Позже полицейские попытались попасть в отель, где, предположительно, находился сообщник угонщиков.

По ним открыл огонь подозреваемый, который находился в одном из номеров. После этого он выбежал на балкон и начал стрелять по правоохранителя, находившимся вокруг здания.

Ранее сообщалось, что в США в городе Кловис (штат Нью-Мексико) была стрельба в библиотеке, погибли два человека, четыре — доставлены в больницу с ранениями. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Видео: KCRA News