В США мужчина из мощной винтовки обстрелял полицейских, есть жертва и пострадавшие

Инцидент случился в одном из отелей Сакраменто.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на CBS Sacramento.
Агентство уточнило, что инцидент произошел в одной из гостиниц населенного пункта — Ramada Inn.
По его данным, до стрельбы копы занимались поиском угнанной машины, и нашли ее на стоянке отеля.
"В машине были обнаружены две женщины, которые попытались скрыться от патрульных, однако их удалось задержать", — отмечается в статье. Позже полицейские попытались попасть в отель, где, предположительно, находился сообщник угонщиков.
По ним открыл огонь подозреваемый, который находился в одном из номеров. После этого он выбежал на балкон и начал стрелять по правоохранителя, находившимся вокруг здания.
Ранее сообщалось, что в США в городе Кловис (штат Нью-Мексико) была стрельба в библиотеке, погибли два человека, четыре — доставлены в больницу с ранениями. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Видео: KCRA News