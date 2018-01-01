В США неизвестные открыли огонь по посетителям выставки

Причины произошедшего пока неизвестны, есть несколько подозреваемых.
Инцидент произошел около 3.00 по местному времени (10.00 по Киеву) во время 24-часовой ежегодной выставки, передает РИА Новости со ссылкой на газету Trentonian.
"Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной", – сообщили в полиции.
Причины произошедшего пока неизвестны, есть несколько подозреваемых. Не исключено, что полицейский, который находился на выставке не при исполнении, стал стрелять в ответ. Идет проверка, какой из выстрелов привел к смерти человека.
Ранее сообщалось, что на западе Германии упал воздушный шар, с шестью пассажирами на борту.
Инцидент произошел неподплеку от города Варендорф 16 июня в 20.55 (21.55 по Киеву). Из-за сильного порыва ветра шар упал на поле с десятиметровой высоты.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram