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В США неизвестный устроил стрельбу возле клуба, погибли четыре человека

Сегодня, 17:05

Инцидент случился в Язу Сити недалеко от Club 66.

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Сотрудники полиции в США, иллюстрация twitter.com/OrlandoPolic
В американском городе Язу Сити (штат Миссисипи) неизвестный злоумышленник устроил стрельбу возле ночного клуба Club 66, погибли четыре человека.

Об этом сообщает WJTV со ссылкой на данные местного следователя Рики Шиверса, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что полиция разыскивает подозреваемого.

"… два человека погибли на месте, еще два скончались в больнице", — отметил правоохранитель.

По его сведениям, стрельбе предшествовал конфликт между подозреваемым и его жертвами. Погибли молодые люди в возрасте до 30 лет. Полиция пока не подтвердила личность подозреваемого, активно разыскивает его. Считается, что он может быть вооружен.

Напомним, вечером 29 января в канадском Квебеке в мечети произошла стрельба во время вечерней молитвы, погибли шесть человек, произошедшее признали терактом. Позже полиция обвинила в убийстве людей студента Александра Биссоннета.

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США, стрельба, Язу Сити, жертвы
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