В США неизвестный устроил стрельбу возле клуба, погибли четыре человека

Инцидент случился в Язу Сити недалеко от Club 66.

Сотрудники полиции в США, иллюстрация twitter.com/OrlandoPolic

В американском городе Язу Сити (штат Миссисипи) неизвестныйвозле ночного клуба Club 66, погибли четыре человека.

Об этом сообщает WJTV со ссылкой на данные местного следователя Рики Шиверса, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что полиция разыскивает подозреваемого.

"… два человека погибли на месте, еще два скончались в больнице", — отметил правоохранитель.

По его сведениям, стрельбе предшествовал конфликт между подозреваемым и его жертвами. Погибли молодые люди в возрасте до 30 лет. Полиция пока не подтвердила личность подозреваемого, активно разыскивает его. Считается, что он может быть вооружен.

Напомним, вечером 29 января в канадском Квебеке в мечети произошла стрельба во время вечерней молитвы, погибли шесть человек, произошедшее признали терактом. Позже полиция обвинила в убийстве людей студента Александра Биссоннета.