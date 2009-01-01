В США отреагировали на угрозы Ирана выйти с ядерной программы: хотят взять мир в заложники

Власти Ирана должны ответить за "запуск ракет и поддержку терроризма", отметила Хейли.

ru-an.info Соединенные Штаты Америки (США) отреагировали на угрозы Ирана вернуть ядерную программу

Как заявила посол США в ООН Никки Хейли, угрозами выйти из ядерного соглашения Иран пытается "взять мир в заложники", пишет Радио Свобода.

По словам дипломата, новые американские санкции в отношении официального Тегерана на затрагивают ядерное соглашение.

По ее словам, власти Ирана должны ответить за "запуск ракет, поддержку терроризма, игнорирование прав человека и нарушения резолюций Совета безопасности ООН".

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении Ирана, России и Северной Кореи, принятого на Конгрессе США. Санкции в этом законопроекте также касаются иранских ракетных программ и нарушений прав человека.

Иран отрицает, что запуск ракеты нарушает резолюцию, отметив, что она не предназначена для ядерного оружия. Иранский парламент одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу Тегерана и гвардию в ответ на новые санкции США.

В Иране также заявили, что смогут отказаться от своего ядерного соглашения с мировыми державами "в течение нескольких часов", если США введут новые санкции.

фото: ru-an.info