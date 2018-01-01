В США произошло серьезное ДТП с украинской моделью: фото

Автоавария произошла в крупнейшем городе американского штата Калифорния.

Модель из Украины Елизавета Кузьменко попала в серьезную автокатастрофу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Такую информацию через свою страницу в соцсети Facebook распространил друг пострадавшей Кирилл Дубровин.

"Друзья! Новый год начался с неприятной новости. Мои подруги попали в жуткую аварию. Одна из них Bambi Liz Kuzmenko. Она очень сильно пострадала, состояние сейчас критическое. Черепно-мозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена, и многое другое" – написал он.

По словам Дубровина, девушка попала в аварию вместе с фотографом Натальей Кордан.

Как позднее сообщил телеканал "CBS Los Angeles" со ссылкой на на комментарий лос-анджелесских полицейских, виновник ДТП был задержан очевидцами.

Со слов полиции, мужчина, по всей видимости, был пьян и потому, находясь за рулем внедорожника марки Mercedes въехал в такси Uber модели Toyota Prius. В результате столкновения авто перевернулось на крышу. Несмотря на это, виновник ДТП сумел вылезти со своей машины и попытался скрыться, но потерпел неудачу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США старший сын Майкла Джексона на мотоцикле попал в ДТП.