В США разбился истребитель F-16, судьба пилота неизвестна

Судьба пилота самолета пока неизвестна.

Истребитель F-16, иллюстрация. wikipedia.org

Соединенных Штатах Америки в штате Аризона разбился истребитель F-16 Национальной гвардии.

Как сообщила Нацгвардия, инцидент произошел в 32 км к северо-западу от города Саффорд. Судьба пилота самолета пока неизвестна, в районе крушения проводится спасательная операция, пишет РБК.

Для расследования инцидента была созвана специальная комиссия ВВС США.

Истребитель F-16 Fighting Falcon поступил на вооружение армии США в начале 1980-х годов. В американской армии находится более тысячи истребителей этого типа в различных модификациях; кроме того, он поставлялся более чем в 25 стран мира. По различным оценкам, стоимость одного истребителя F-16 может превышать 30 миллионов долларов

Напомним, в Алма-Атинской области Казахстана разбился учебный самолет Tecnam 2002, принадлежащий Академии гражданской авиации, погибли два человека — пилот-инструктор и курсант.