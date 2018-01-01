В уникальном норвежском городе запрещено умирать и заводить кошек

Из-за дикого холода с 1950 года в Лонгийре запрещено хоронить людей

Небольшой уникальный город Лонгйир. imgur.com

На севере Норвегии располагается уникальный населённый пункт, в котором запрещено умирать и заводить кошек.

В небольшом городе Лонгйир, который расположен на полярном архипелаге Шпицберген, власти запретили жителям умирать. Все дело в низкой температуре на острове. При такой низкой температуре трупы просто не успевают разлагаться. В городе до сих пор находятся тела 11 людей, умерших от испанского гриппа еще в 1918 году, пишет life.ru.

Именно из-за дикого холода с 1950 года в Лонгийре запрещено хоронить людей. В городе 1998 году были найдены останки переселенцев, которые указывали на следы наличия испанского гриппа. От этой болезни из жизни ушло по меньшей мере 100 миллионов человек.

Всего на территории городка живёт около 2 тыс. человек. Здесь работают как шахтёры, так и учёные. Самое интересное это то, что здесь нельзя умирать. Обычная смерть или гибель в ходе какой-либо трагедии является незаконной.

Сейчас в случае болезни местные жители переезжают на материк.

Для того чтобы умереть, человек также должен покинуть полярный архипелаг Шпицберн.

Местным жителям запрещено держать кошек, чтобы они не истребили популяцию птиц. При этом в каждом доме принято снимать обувь.

В городе есть и другие ограничения. Здесь алкогольные напитки продают согласно норме для одного человека.

Напомним, в норвежской обсерватории, находящейся в городе Сенья, запечатлели на видео северное сияние, которое назвали Аврора Бореалис.

фото: imgur.com