Великобритания готовит санкции против российских чиновников — СМИ

Консервативные депутаты заявили, что продолжают обсуждение с правительством введения британской версии "акта Магнитского".

В Британии готовят санкции против РФ coursesuk.com

В Великобритании продолжается обсуждение санкций против российских чиновников продолжается. Существует вероятность, что они коснутся тех чиновников, которые подозреваются в коррупции и злоупотреблениях в сфере прав человека.

В частности, консервативные депутаты заявили, что продолжают обсуждение с правительством введения британской версии "акта Магнитского" в закон о санкциях, который на данный момент проходит через парламент, пишет Sky News.

Причем обсуждение этого предложения началось еще до отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку. После этого инцидента, по мнению ряда депутатов, принятие санкций стало более вероятным.

В США "акт Магнитского" был одобрен в 2012 году. Согласно ему, введены визовые ограничения и замороживание активов в отношении нарушителей прав человека в России.

Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.

По данным The Telegraph, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились о подготовке своей версии "акта Магнитского". Среди мер, которые обсуждаются — невыдача виз и замораживание активов фигурантов акта.

Напомним, Сергей Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.