Военный эксперт рассказал, как на танки США в Германии устанавливают навесную динамическую защиту

Лишний "кирпич" ДЗ никогда не будет лишним, пишет Коваленко.

В немецком Графенвёре американский военные из 1-го батальона 66-го бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии устанавливают на танки M1A2SepV2 навесную динамическую защиту Abram reactive armor tiles (ARAT).

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

"Танки, которым не свойственно обвешиваться ДЗ, к примеру как нашим или российским, ни с того, ни с сего стали таковыми снабжаться. При этом, находясь довольно далеко от границы с Россией, в стране, где разве, что в учениях могут принять участие. Однако, данный факт говорит о том, что "абрамсы", не исключено, но готовят к определенному ходу событий, с учётом опыта ведения боевых действий на Донбассе. А там, как известно, лишний "кирпич" ДЗ никогда не будет лишним", — рассказал Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Латвию прибыли легендарные "Черные ястребы" и подразделение "Феникс" армии США.

Фото: zloy-odessit.livejournal.com.