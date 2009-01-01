Выборы в Нидерландах: популизм выходит из моды

Аномально высокая явка показала, что угроза победы радикалов способна стать мощным мобилизующим фактором.

Выборы в Голландии Reuters

Премьер Нидерландов Марк Рютте уже успел поздравить сограждан и партнеров по ЕС с тем, что европейцы начинают понимать вредность популистов, и голландцы первыми сказали им "нет" на выборах. Правда, стоит отметить, что партия Вилдерса улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами, и ее представителей в новом составе голландского парламента будет на несколько человек больше. Да и сам Вилдерс пообещал, что от него так просто не избавятся. Можно не сомневаться, его идеи закрыть границы для иммигрантов-мусульман, остановить ислам и сделать Голландию снова великой и впредь будут находить поддержку.

В свою очередь победителя избирательной гонки ожидает непростой процесс формирования коалиции, которую сколотить на двоих уже не получится. Бывшие партнеры Народной партии за свободу и демократию — Партия труда — понесли серьезные потери, число их депутатов сократилось в 4 раза. Марку Рютте придется искать еще как минимум пару союзников.

Выборы в Нидерландах открыли избирательный сезон в Европе. Уже в конце апреля во Франции состоится первый тур президентских выборов, а в сентябре эстафету подхватит Германия, где будут избирать новый состав Бундестага. Итогов голландских выборов в Париже и Берлине ожидали с тревогой, опасаясь, что успех Вилдерса вдохновит местных националистов и евроскептиков, имеющих довольно высокие рейтинговые позиции. Но "голландский Трамп" оказался не столь удачлив, как прогнозировали многие социологи. И победный марш популистов можно считать прерванным.

Герт Вилдерс и Марк Рютте Reuters

В-третьих, предвыборный рейтинговый рывок Марка Рютте, продемонстрировавшего жесткую позицию в заочном споре с Реджепом Тайипом Эрдоганом, доказал, что точечный радикализм избирателям нравится больше масштабного, приправленного безудержным популизмом. И, скорее всего, эта формула будет взята на вооружение политиками из других стран Евросоюза в ходе предстоящих кампаний. Наконец, результат Партии свободы стал своего рода замером уровня евроскептицизма в Стране тюльпанов. И он оказался невысоким. Очевидно, вопрос о выходе Нидерландов из ЕС поднимать не будут, его апологета поддерживает лишь десятая часть жителей королевства. "Nexit" для голландцев на данный момент неактуален.

Для Украины итоги выборов в парламент Нидерландов являются позитивным сигналом. Прежде всего, наконец, решится судьба ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. Ее на год отсрочил референдум, на котором 60% голландцев высказались против ассоциации. Нижняя палата ратифицировала Соглашение еще в феврале, до выборов. Последнее слово должен сказать Сенат, состав которого выборы не изменили. Но сохранение лидерских позиций за политической силой действующего премьера Рютте дает больше шансов на успешное прохождение ратификации в Сенате. До конца апреля верхняя палата вынесет свой окончательный вердикт.

Наталия Гейчук