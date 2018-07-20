"Вычерпают воду компрессором". В России всполошились из-за угрозы минирования Азовского моря Украиной

Реакция прошла на всех уровнях - от парламента до общественников.
Такую информацию предал огласке депутат нижней палаты российского парламента, Государственной Думы Дмитрий Белик. "Постановка мин вблизи наших границ, да и сам факт минирования акватории — это явный акт агрессии. К тому же сама идея минных постановок в этом регионе говорит о дилетантстве в военно-морских вопросах", − цитирует народного избранника новостное агентство "РИА Новости".
В свою очередь, руководитель организации "Общественная палата Крыма" Григорий Иоффе в крайне глумливой форме украинским военнослужащим "вычерпать Азовское море компрессором".
"Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрят такую версию", – заявил он.
Напомним, минировать акваторию Азовского море предложил бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Кроме того, стало известно о новой тактике России в этом районе, а также о том, что Россия перебросила на Азов более 40 катеров и два малых ракетных корабля.
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