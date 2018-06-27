РФ перебросила в Азовское море более 40 катеров и два малых ракетных корабля - разведка

Россия перебросила около 40 боевых катеров в Азовское море - в большинстве своем это катера Федеральной службы безопасности и ВМФ .

Об этом сообщил в эфире "5 канала" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий отметил, что до самого начала агрессии РФ Украина так и не достигла никаких договоренностей с Россией относительно морских границ в Азовском море.

"Это граница и в Азовском море, и в Керченском проливе - ее нет. Очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня по данным военной разведки около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского моря. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления", - сказал Скибицкий.

Скибицкий также напомнил, что в 2003 году Украина и РФ подписали международный двусторонний договор "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива". В документе говорится, что Азовское море - это внутренние воды Украины и Российской Федерации, "потому что так случилось исторически". Согласно договору, торговые суда и военные корабли под флагом Украины или России могут свободно находиться в любой точке Азовского моря и Керченском проливе.

Относительно угрозы нападения РФ со стороны Азовского моря Скибицкий ответил, что такая угроза, бесспорно, есть, но это дело даже не ближайшего будущего - для широкомасштабного нападения у России здесь нет необходимых сил.

"Есть угроза, но на сегодня по нашим оценкам там еще не достаточно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию, но накопление этого вооружения и войск в Азовском море", - сказал представитель разведки.

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Напомним, несколько участков побережья Азовского и Черного морей временно закрыли в связи с проведением ракетно-зенитных и артиллерийских учений Вооруженных сил Украины.