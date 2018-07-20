Блокада портов в Азовском море: стало известно о новой тактике России

В Азовском море Россия отказалась от практики задержания судов, однако резко нарастила продолжительность искусственной задержки судов на якорной стоянке перед входом в Керченский пролив.

По данным главного редактора издания BlakcSeaNews, эксперта "Майдана иностранных дел" Андрея Клименко, с 14 по 19 июля береговая охрана ФСБ РФ не задержала ни одно судно в море.

Он сообщил, что ливанский сухогруз FK HATICE ждал разрешения на проход 85 часов. - с 1:30 15 июля до 14:30 18 июля, а несколькими днями ранее на пути из Черного в Азовское море это судно продержали в Керченском проливе еще 25 часов.

В то же время турецкое судно GEMINI MAESTRO, следовавшее из Мариуполя в Ортона Италия, ждало разрешения 75 часов - с 10:00 16 июля по 13:00 19 июля, а судно несколькими днями ранее ожидало разрешения на проход в Азовское море еще 16 часов.

"Заметим, что все эти суда — с грузом. В предыдущие недели средняя продолжительность искусственной задержки составляла 21-23 часов, с 14 по 17 июля она составила 59 часов", — добавил Клименко в Facebook.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры назвали число задержанных РФ судов в Азовском море.

В свою очередь президент Петр Порошенко не исключил вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.