Я хочу мира через силу. Трамп посоветовал КНДР не испытывать терпение США

Трамп отметил, что вблизи корейского полуострова находятся 3 крупнейших авианосца, "загруженные до максимума F-35 и F-18".

Reuters

Президент Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи не испытывать терпение США, заявив о намерении "достичь мира через силу".

Об этом заявил Дональд Трамп во время визита в Южную Корею, пишет RT.

"Сегодня я говорю не только от лица наших стран (США и Южной Кореи. — ред.), но и от лица всех цивилизованных стран, когда говорю Северу: не недооценивайте нас, не испытывайте нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и священную свободу", — сказал американский лидер.

Трамп также предупредил Пхеньян, что отсутствие решительных шагов со стороны предыдущих американских администраций не стоит расценивать как проявление Вашингтоном слабости.

"Режим (Ким Чен Ына. — ред.) истолковывал прошлую американскую сдержанность как слабость. Это фатальный просчёт. Сегодня в США совершенно другая администрация", — заявил он.

Трамп отметил, что "время для оправданий" действий Пхеньяна прошло и всем странам региона, включая Россию и Китай, необходимо "потребовать завершения северокорейских ядерных и баллистических программ".

По словам президента, США предлагают КНДР "путь к лучшему будущему", оставляя за собой право привнесения мира на полуостров через силу. Для демонстрации последней он перечислил американские военные корабли, находящиеся у берегов Южной Кореи.

Трамп отметил, что сейчас вблизи корейского полуострова находятся три крупнейших авианосца в мире, которые "загружены до максимума великолепными" истребителями F-35 и F-18.

"К тому же у нас есть ядерные подводные лодки, которые размещены должным образом. Моя администрация полностью реорганизует вооружённые силы и тратит сотни миллиардов долларов на новейшее и лучшее военное оборудование, которое только может быть построено в мире. Я хочу (установления. — ред.) мира через силу", — заявил Трамп.

Вместе с тем он подчеркнул, что "Америка не ищет конфликта или конфронтации (с КНДР. — ред.), но и не собирается отступать", если таковые возникнут.

Ранее в КНДР отметили, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.