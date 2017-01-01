"Яркий и прекрасный человек" vs "Химически чистая пошлость". Соцсети разделились в оценке наследия Державина

Актер скончался после продолжительной болезни на 82-м году жизни.

Народный артист России, ведущий актер Московского академического театра сатиры Михаил Державин

Он скончался после продолжительной болезни на 82-м году жизни. Прощание с Державиным состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января, в 11 часов. Гражданская панихида - в 12 часов. Похороны пройдут на московском Новодевичьем кладбище.

Державин родился в 1936 году в Москве. В 1954 году он поступил в Театральное училище имени Щукина и после его окончания работал в Московском театре имени Ленинского комсомола. В 1967 году он перешел в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года работал в Московском театре сатиры, где и остался на всю жизнь. Державин также запомнился по фильмам "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Бабник" и другим.

В середине 1980-х годов они вместе вели передачу "Утренняя почта", а с 2013 года — "Хочу знать".

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