Западные СМИ рассказали, как Шредер продался России

Москва наняла бывшего канцлера, чтобы легитимизировать коронную драгоценность авторитарного государственного капитализма — "Роснефть".

Владимир Путин и Герхард Шредер kremlin.ru

Состоявшееся на прошлой неделе— пока что самый впечатляющий пример того, как западный политик может продаться авторитарному государству.

Об этом в Politico пишет директор Глобального института общественной политики (Берлин) Торстен Беннер, перевод статьи которого публикует Inopressa.ru.

"Хотя этот шаг едва ли изменит отношение Берлина к России, он подкрепляет легитимность Кремля в то время, как Германия пытается заставить Москву сменить свой курс действий в Украине. Он также наносит репутационный вред бывшей должности Шредера, его Социал-демократической партии и его стране", — пишет автор.

"Когда бывшие главы западных парламентов устраиваются на зарплату к авторитарным режимам, они подрывают либеральные демократии, которым раньше служили, как это сделал британский премьер-министр Тони Блэр, когда продался центральноазиатским диктаторам", — говорится в статье.

Упомянув, что в 2005 году Шредер возглавил совет директоров проекта "Северный поток", эксперт указывает, что его назначение в совет директоров "Роснефти" — еще более "наглый" ход, поскольку бо́льшая часть этой компании напрямую принадлежит российскому правительству.

"В то же время важно не переоценивать значение хода Шредера для немецкой политики в отношении России и трансатлантического единства по санкциям. Как известно Кремлю, ответ: "Не особенно много", — убежден Беннер.

"То, что Москва наняла бывшего канцлера, мотивировано желанием легитимизировать коронную драгоценность авторитарного государственного капитализма. "Роснефть" получила этот статус, только забрав активы ЮКОСа, захваченные российским правительством. Данный шаг также поможет развенчать либеральные демократии, продемонстрировав, что их бывшие лидеры не более добродетельны, чем российский президент Владимир Путин и другие титаны клептократического правления", — говорится в статье.

Больше по теме читайте в авторской статье Виталия Портникова: "Кот Шрёдера и моральная неразборчивость Запада".

фото: kremlin.ru