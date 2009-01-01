Западные СМИ рассказали, почему "радость покинула РФ после жестких высказываний кандидатов Трампа"

Трамп признал выводы разведки о том, что Россия несет ответственность за хакерские атаки.

РФ больше не ожидает перезагрузки с США joinfo.ua

В отношениях с Соединенными Штатами Америки Россия больше не ожидает перезагрузки.

Об этом пишет Дэвид Филипов в статье "Радость покинула Москву после жестких высказываний кандидатов Трампа", опубликованной на сайте газеты The Washington Post, пишет УНИАН.

Не так давно российский истеблишмент упивался победой избранного президента Дональда Трампа. Но этот энтузиазм резко снизился из-за постоянного потока плохих новостей из Вашингтона.

Трамп признал выводы разведки о том, что Россия несет ответственность за хакерские атаки на Демократическую партию во время прошлогодних выборов. За этим последовали шокирующие сообщения о том, что у российских спецслужб есть компромат на избранного президента. Эти сообщения появились после введения новых санкций администрации Обамы.

Москва все это отрицала, но потом стало известно о жестких высказываниях в отношении России со стороны кандидатов Трампа на пост министра обороны и главы ЦРУ на слушаниях на прошлой неделе. Оба кандидата назвали Россию угрозой, хотя такие высказывания противоречат призывам президента к сотрудничеству с Россией во многих сферах.

Теперь эйфория угасла и сменилась своего рода мрачным принятием.

"Россия хочет снизить ожидания по поводу будущих отношений с США, потому что она боится разочарования", — сказал Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий в Москве.

Макаркин отметил, что некоторые люди в Москве представляют себе нечто похожее на разрядку между США и СССР в середине 1970-х годов, когда две ядерные сверхдержавы пытались заключать сделки на фоне конкуренции в холодной войне. Это разочарование, но оно отражает слова генерала Джеймса Мэттиса, кандидата Трампа на пост министра обороны, который сообщил Комитету Сената по вооруженным силам, что Россия является одной из главных угроз для страны, и что президент России Владимир Путин "пытается разрушить Североатлантический альянс".

Майк Помпео, кандидат Трампа на пост главы ЦРУ, осудил Россию, сказав, что она "угрожает Европе" и "ничего не делает", чтобы победить "Исламское государство" в Сирии.

Это провокационные высказывания времен холодной войны, и бальзам на душу для членов Конгресса, которые считают Россию врагом.

Путин и его пресс-секретарь выразили надежду на улучшение отношений, но также предостерегли от "чрезмерного оптимизма". Теперь, эта выжидательная позиция может быть обречена на провал, сказал Павел Баев, аналитик в Институте по исследованию проблем мира (Осло).

"У Кремля есть веские причины беспокоиться, что комбинация двух скандалов - о хакерских атаках и досье — загнала Трампа в угол", — сказал Баев. "Он может прийти к выводу, что, если так сложно блокировать антироссийскую кампанию, гораздо проще будет ее возглавить. Это абсолютно логично с политической точки зрения, и, к тому же резкие повороты — конек Трампа".

Баев предположил, что некоторые советники Путина могут приводить доводы в пользу того, чтобы позволить Трампу быстро и впечатляюще победить вместе с Москвой, "вместо того, чтобы оставить его, и позволить изучить варианты укрепления позиций против России".

Победить в чем?

Россия дала понять, что стремится к улучшению отношений, когда пригласила администрацию Трампа на совместные мирные переговоры по Сирии, которые проведет в этом месяце с Турцией и Ираном. Администрация Обамы была демонстративно исключена из этой части процесса.

Но достаточно ли этого? Нет, если мирный процесс потерпит неудачу.

Гораздо большим призом будет, если Москва сможет помочь оказывать давление на Северную Корею, чтобы та свернула свои усилия по разработке ракет, которые могут достичь США — цель Пхеньяна, о которой Трамп сказал, что "этого не произойдет". Но это не пустяки: отношения Москвы с Пхеньяном гораздо лучше, чем у большинства других стран, но до сих пор ей не удавалось остановить Северную Корею.

Основная проблема заключается в том, что России от Соединенных Штатов, вероятно, нужно больше, чем Вашингтону — от Москвы. Большая [проблема] — отмена санкций из-за аннексии Россией Крыма и ее опосредованной войны на востоке Украины, которые администрация Обамы продлила в 2018 году и которые ограничивают доступ России к западным инвестиционным и кредитным рынкам.

"Вопрос санкций, вероятно, является ключевым для элиты окружения Путина, и его способность, двигаться в правильном направлении на пути к отмене санкций, крайне важно сейчас и для него, и для элиты", — сказал Кирилл Рогов, аналитик Института экономической политики имени Гайдара в Москве. Но Рекс Тиллерсон, чью кандидатуру на пост госсекретаря в Москве восприняли с наибольшим оптимизмом, полагает, что сейчас не время для отмены санкций.

Франц Клинцевич, возглавляющий комитет по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента, подытожил ожидания Москвы от двусторонних отношений в комментариях информационному агентству Интерфакс.

"Россия не ждет услуг от 45-го президента США", — сказал он. "Это процесс, который будет проходить постепенно, даже в лучшем случае".

Напомним, ранее глава ЦРУ предупредил Трампа: с Россией надо быть осторожным.