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Жена задержанного в РФ "украинского шпиона" Кияшко рассказала, почему он отказался от защиты

Сегодня, 09:05

По словам Марины Кияшко, она очень переживает за самочувствие мужа.

Кияшко
Игорь Кияшко zona.media
 Задержанный на территории РФ адвокат из Украины Игорь Кияшко отказался от услуг защитника в суде, поскольку на него оказывали сильное давление силовики.

Соответствующую информацию озвучила его супруга Марина Кияшко, сообщает "Радио Свобода". Она очень переживает из-за самочувствия мужа, поскольку у него давно диагностировали гипертонию (повышенное кровяное давление – "Главред").

Марина Кияшко также высказала подозрения, что ее мужа российские силовики пытаются дать признательные показания по делу о шпионаже.

Напомним, украинского адвоката Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018-го. Российские правоохранителе обвинили его в занятиях шпионажем и попытке незаконного вывоза деталей военных самолетов.

 

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Теги:  
Россия, силовики, Игорь Кияшко, адвокат, шпионаж
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