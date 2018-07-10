Жена задержанного в РФ "украинского шпиона" Кияшко рассказала, почему он отказался от защиты

Задержанный на территории РФ адвокат из Украины Игорь Кияшко отказался от услуг защитника в суде, поскольку на него оказывали сильное давление силовики.

Соответствующую информацию озвучила его супруга Марина Кияшко, сообщает "Радио Свобода". Она очень переживает из-за самочувствия мужа, поскольку у него давно диагностировали гипертонию (повышенное кровяное давление – "Главред").

Марина Кияшко также высказала подозрения, что ее мужа российские силовики пытаются дать признательные показания по делу о шпионаже.

Напомним, украинского адвоката Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018-го. Российские правоохранителе обвинили его в занятиях шпионажем и попытке незаконного вывоза деталей военных самолетов.