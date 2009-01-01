Абхазский сценарий. Готовится ли РФ к "большой войне" на Донбассе

Не работают не только "режим тишины", но и заблокирован анонсируемый процесс отвода техники и живой силы, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

Россия не готовится к, а пытается заморозить конфликт, чтобы поддерживать постоянное напряжение на востоке Украины.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Намерения РФ — это создание зоны постоянного социального и военного напряжения внутри самой Украины путем возвращения этих территорий на условиях федерализации Украины или предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, который позволит блокировать любые решения центрального правительства относительно европейского вектора развития Украины и ее интеграции в Европейский Союз", — говорит общественный деятель.

"Россия идет по сценарию, который были ею отработан в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье: захват определенной территории, создание пророссийской администрации и "замораживание" конфликта с целью поддержания постоянного напряжения внутри этих стран", — напомнил сопредседатель "Правої справи".

Комментируя вопрос, какой смысл объявлять на Донбассе перемирия, если они ни разу так и не выполнялись, Дмитрий Снегирев заметил, что объявление "режима тишины" носит исключительно политический характер, а не военный.

"Каждая из сторон конфликта пытается продемонстрировать свою приверженность к выполнению Минских соглашений и обвинить другую сторону в их нарушениях. Риторика о нарушении "режима тишины" и отводе тяжелого вооружения боевиками и ВС РФ нужна Украине в качестве аргумента для наших западных партнеров, чтобы те продолжали режим экономических санкций против России. Соответственно, РФ пытается обвинить Украину в том, что Минские соглашения не работают (более того, что Украина нарушает взятые на себя обязательства) с целью выхода из формата минских переговоров и отмены самого режима санкций", — говорит эксперт.

"Мы можем говорить о том, что на сегодняшний день не работают не только "режим тишины", но и фактически заблокирован анонсируемый процесс отвода техники и живой силы в рамках трехстороннего соглашения. Именно боевики и Российская Федерация который месяц подряд срывают процесс отвода техники и живой силы в районе Станицы Луганской", — подытожил бывший житель Луганска.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Донбасс может остаться "выжженной землей".

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