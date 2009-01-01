Активность боевиков немного упала, 37 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены два наших воина

По Новозвановке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Боевики на Донбассе, иллюстрация vk.com/strelkov_info

За прошедшие сутки, 18 января, в зоне проведения АТО на Донбассе террористы 37 раз обстреляли позиции ВСУ на всех направлениях, применяя минометы, гранатометы, БМП и ПТРК. В результате боевых действий ранены два наших воина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так на Мариупольском направлении из минометов и гранатометов оккупанты обстреливали Талаковку. Также из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Славному, Павлополю, Гнутово, Новотроицкому, Широкино, Водяному. Кроме того, по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино — БМП противника.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров российско-оккупационные войска обстреливали Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов и гранатометов — Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия — Станицу Луганскую. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Зайцево и Авдеевки.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки, 17 января, в зоне проведения АТО боевики 61 раз открывали огонь, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Видео: Військове телебачення України