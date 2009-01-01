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Американский сенатор — Трампу: Обама был мягким. Дайте Украине летальное оружие

Сегодня, 17:23

Маккейн предложил Трампу идти другим путем и дать оружие Украине.

Маккейн
Джон Маккейн Reuters
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн согласен с президентом  Дональдом Трампом, что экс-глава США Барак Обама "был слишком мягким к России" и предложил дать Украине вооружение.

"Да, он был слишком мягким. Давайте вместе пойдем другим путем: дадим Украине оборонительное летальное вооружение и оставим санкции против России", — написал сенатор в Twitter.

 

Напомним, ранее президент Трамп заявил о том, что "Россия отобрала Крым во время правления Обамы".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Трамп ожидает от России возвращения Крыма под контроль Украины и урегулирования военного конфликта на Донбассе. 

 Также в США отметили, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной. 

Теги:  
Маккейн, Трамп, Украина, Россия, Обама, вооружение, санкции
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