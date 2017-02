Американский сенатор — Трампу: Обама был мягким. Дайте Украине летальное оружие

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн согласен с президентом Дональдом Трампом , что экс-глава США Барак Обама "был слишком мягким к России" и предложил дать Украине вооружение.

"Да, он был слишком мягким. Давайте вместе пойдем другим путем: дадим Украине оборонительное летальное вооружение и оставим санкции против России", — написал сенатор в Twitter.

Yes, he was too soft - let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russia https://t.co/2Su2wIiyWs