Американский сенатор — Трампу: Обама был мягким. Дайте Украине летальное оружие

Маккейн предложил Трампу идти другим путем и дать оружие Украине.

Джон Маккейн Reuters

"Да, он был слишком мягким. Давайте вместе пойдем другим путем: дадим Украине оборонительное летальное вооружение и оставим санкции против России", — написал сенатор в Twitter.

Yes, he was too soft - let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russia https://t.co/2Su2wIiyWs — John McCain (@SenJohnMcCain) 15 лютого 2017 р.

Напомним, ранее президент Трамп заявил о том, что "Россия отобрала Крым во время правления Обамы".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Трамп ожидает от России возвращения Крыма под контроль Украины и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Также в США отметили, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.