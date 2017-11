Американское издание назвало Крым "спорной территорией" и окрасило в российский цвет

Российский оппозиционный деятель, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров , который несколько лет назад эмигрировал из РФ, обратил внимание, что американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой территория Автономной Республики Крым была изображена как "спорная" и окрашена в цвет государства-агрессора.

Своей информацией он поделился на странице в Twitter.

Издание использовало карту в качестве иллюстрации к статье "Путинский мост в Крым может быть больше символом, чем трафиком".

В статье речь идет о строительстве Керченского моста. Как указано в сообщении, мост соединит Крым с "материковой Россией", подразумевая, что полуостров является частью РФ.

"Эта карта в NYTimes показывает Крым в том же цвете, что и Россию, как "спорный". Да, спорный из-за Путина, его захватчика! Патетически и ошибочно. Крым — это Украина. Исправьте это",— возмутился Каспаров в своем посте.

This map in the @nytimes shows Crimea in the same color as Russia as "disputed". Yes, disputed by Putin, its invader! Pathetic and wrong. Crimea is Ukraine. Fix it. pic.twitter.com/Al2NcWkJhl