Сегодня, 15:25 RSS

Американское издание назвало Крым "спорной территорией" и окрасило в российский цвет

Сегодня, 14:47

Каспаров напомнил, что Крым — это Украина.

Россия, Украина, Крым
pantikapei.ru
Российский оппозиционный деятель, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который несколько лет назад эмигрировал из РФ, обратил внимание, что американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой территория Автономной Республики Крым была изображена как "спорная" и окрашена в цвет государства-агрессора.

Своей информацией он поделился на странице в Twitter.

Издание использовало карту в качестве иллюстрации к статье "Путинский мост в Крым может быть больше символом, чем трафиком".

В статье речь идет о строительстве Керченского моста. Как указано в сообщении, мост соединит Крым с "материковой Россией", подразумевая, что полуостров является частью РФ. 

"Эта карта в NYTimes показывает Крым в том же цвете, что и Россию, как "спорный". Да, спорный из-за Путина, его захватчика! Патетически и ошибочно. Крым — это Украина. Исправьте это",— возмутился Каспаров в своем посте.

Напомним, ранее сообщалось, что власти России планировали построить мост через Керченский пролив длиной около 19 километров в 2018-2020 годах, стоимость проекта может превысить 228 млрд рублей.

Теги:  
Каспаров, Крым, Украина, Россия, агрессор, Путин, Керчь, мост, строительство, NYTimes
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...