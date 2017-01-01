Астролог спрогнозировал, что ждет Россию и "республики ЛДНР" в 2018 году

Росс заявил, что "ДНР" и "ЛНР" не будет в принципе. Рано или поздно они вернутся в состав неньки-Украины".

Влад Росс. Главред

Известный астролог Влад Росс во время чата для "Главреда" считает, что экономику России в 2018 году ждет полный крах, а "Донецкая и Луганские республики" ("ДНР/ЛНР") вернуться в состав Украины.

"Следующий год станет абсолютной "экономической ямой" для России. В 2017 году ее экономика еще хоть как-то на ладан дышала. А в следующем возможен полный крах, причем начнется он прямо с первых дней Года Собаки, то есть со второй половины февраля", — говорит Росс.

По его словам, особенно сложные ситуации будут возникать в феврале-марте.

"Кризис будет в период, когда начнется противостояние Черной и Белой Луны, сложится "крестовая ситуация" (к ним выстроятся еще Уран и Юпитер) в октябре-ноябре. Это все может предшествовать экономическому кризису и дефолту. Потому что в годы, которые заканчиваются на восьмерку, у нас всегда происходили финансовые кризисы: то в мире в 2008 году, то в 1998 году был дефолт рубля, и тогда же гривна обвалилась в два раза", — говорит он

Что касается дальнейшей судьбы "ЛНР" и "ДНР", то они не смогут выжить и добиться самостоятельности, говорит астролог.

"Этих "республик" нет, они — фейковые, придуманные. Вообще, это просто территории, с помощью которых Путин манипулирует ситуацией с Украиной, создавая невозможность для нашего государства войти в НАТО и Евросоюз. Этих "республик" не будет в принципе. Рано или поздно они вернутся в состав неньки-Украины", — сказал Росс. .

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России бедность является одной из самых кричащих проблем современной экономики страны.