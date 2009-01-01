Боевики 14 раз нарушали перемирие, два воина ВСУ ранены

В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 14 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Наши воины 9 раз вынуждены были открывать ответ. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

Основная активность противника на Донецком направлении зафиксирована в районе Авдеевской промзоны. Здесь боевики дважды обстреливали украинские укрепления из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные отвечали сепаратистам, заставляя их соблюдать режим тишины.

Кроме того, около 23:00 боевики выпустили 7 мин калибра 82 мм неподалеку Песок, а из вооружения БМП открывали огонь возле Зайцево.

На Приморском направлении террористы применяли 82 мм миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На Луганском направлении единственный за сутки обстрел украинских позиций зафиксирован вблизи Новотошковского около 23:00.

Ранее "Главред" сообщал, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.