Боевики все чаще применяют запрещенное вооружение, один боец ВСУ ранен

В результате обстрела террористами позиций ВСУ один украинский военный получил боевую травму.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. Facebook пресс-центра АТО

Ситуация в районе проведения АТО снова обострилась.За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушали перемирие. В результате обстрела один украинский военный получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"По сравнению с предыдущими днями, российско-оккупационные группировки несколько уменьшили количество обстрелов. Однако враг все чаще применяет вооружение калибр которого превышает 100 миллиметров и соответственно запрещен мирными договоренностями", — говорится в сообщении.

В среду к обеду, бандформирования фактически из одного направления — поселка Калиново, 6 раз из разных видовм оружия били по украинским опорным пунктам на Луганском направлении.

На Приморском направлении бандиты обстреливали украинские позиции неподалеку Старогнатовки, Талаковки, Водяного, Павлополя и Гнутово.

Кроме того, в очередной раз демонстрируя свое пренебрежение к Минским соглашениям, около 21.00 боевики били по укреплениям сил АТО с реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).

По меньшей мере 27 снарядов легло в районе Широкино и 15 вблизи Водяного, отметили в штабе.

На Донецком направлении боевики обстреляли украинские опорные пункты на южных окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.

В штабе также отметили, что на постоянные огневые провокации врага, силы АТО каждый раз дают и будут давать жесткий ответ.

Наши войска постоянно находятся в полной боевой готовности, а морально-психологическое состояние бойцов позволяет выполнять самые сложные задачи по защите страны от агрессора, говорится в сообщении штаба.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, чтобоевики на Донбассе не прекращают постоянных попыток прорыва обороны сил АТО в районе Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи, но получают достойный отпор со стороны ВСУ