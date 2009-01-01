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Боевики зарываются в землю на Светлодарской дуге, гонят новую бронетехнику

Сегодня, 10:06

Под Дебальцево террористы ужесточили пропускной режим.

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Севернее временнно оккупированного боевиками ДНР и российскими военными Углегорска и по линии Калиновка — Новогригоровка оккупанты продолжают оборудовать в инженерном отношении свои позиции, также усиливая дополнительными огневыми средствами два тактических рубежа во втором эшелоне.

Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, здесь замечено использование трех тракторов и бульдозеров, а также переброска двух дополнительных ЗУ-23-2, трех БМП и одного МТ-ЛБ, одного 120-мм миномёта и одного 82-мм автоматического миномёта типа 2Б9 "Василёк".

На данном участке и в районе севернее линии Дебальцево — Углегорск отмечается ужесточение боевиками режима контроля за перемещением гражданских лиц, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что силы АТО на Светлодарской дуге уничтожили вражескийопорник "Муравейник".

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Тымчук, Информсопротивление, Светлодарская дуга, Углегорск, Дебальцево, Калиновка, Новогригоровка
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