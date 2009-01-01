Боевики зарываются в землю на Светлодарской дуге, гонят новую бронетехнику

Под Дебальцево террористы ужесточили пропускной режим.
Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.
По данным военного эксперта, здесь замечено использование трех тракторов и бульдозеров, а также переброска двух дополнительных ЗУ-23-2, трех БМП и одного МТ-ЛБ, одного 120-мм миномёта и одного 82-мм автоматического миномёта типа 2Б9 "Василёк".
На данном участке и в районе севернее линии Дебальцево — Углегорск отмечается ужесточение боевиками режима контроля за перемещением гражданских лиц, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что силы АТО на Светлодарской дуге уничтожили вражескийопорник "Муравейник".