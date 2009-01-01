Боевиков ДНР вербуют на войну в Сирию, а на Донбасс гонят российских "казаков"

Около 200 человек из "МВД ДНР" подписали контракт на "службу" в Сирии.

Казаки, иллюстрация sprotyv.info

Наоккупанты проводят ротацию на нескольких участках. Также в районе Станицы Луганской появилось новое подразделение противника во втором эшелоне (до роты), частично с бронетехникой (отмечено по крайней мере — 2 БМП-1, 1 БМП-2 и 1 БРМ-1К, 2 МТ-ЛБ, а также 6 грузовых машин разного предназначения). Выдвинулось на север за Стукалову Балку и Приветное.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Кроме того, по данным военного эксперта, среди боевиков подразделений 1-го "армейского корпуса" ДНР обсуждается активизация вербовки российскими офицерами "добровольцев" для участия в боевых действиях в Сирии. В течение января — начала февраля из числа боевиков "МВД ДНР" около 200 человек подписали контракт на прохождение "службы" в Сирии.

Также, согласно информации штаба 1-го АК, в ДНР в ближайшее время ожидается прибытие нового подразделения "казаков", формирование которого осуществляется в Ростовской области России. Предварительно данное подразделение войдет в состав "3-го батальона специального назначения ДНР". С начала года в ДНР уже прибыло одно подразделение российских "казаков", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в "Ростовских лагерях" прошли обучение две роты "новобранцев", которых ожидают боевики под Мариуполем.