Боевиков ДНР вербуют на войну в Сирию, а на Донбасс гонят российских "казаков"

Около 200 человек из "МВД ДНР" подписали контракт на "службу" в Сирии.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
Кроме того, по данным военного эксперта, среди боевиков подразделений 1-го "армейского корпуса" ДНР обсуждается активизация вербовки российскими офицерами "добровольцев" для участия в боевых действиях в Сирии. В течение января — начала февраля из числа боевиков "МВД ДНР" около 200 человек подписали контракт на прохождение "службы" в Сирии.
Также, согласно информации штаба 1-го АК, в ДНР в ближайшее время ожидается прибытие нового подразделения "казаков", формирование которого осуществляется в Ростовской области России. Предварительно данное подразделение войдет в состав "3-го батальона специального назначения ДНР". С начала года в ДНР уже прибыло одно подразделение российских "казаков", добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что в "Ростовских лагерях" прошли обучение две роты "новобранцев", которых ожидают боевики под Мариуполем.